Visite ai musei con i quattrozampe: ci pensa Bauadvisor

Domani arriva il ’Dogs & Museum Road Show’, il primo tour dell’innovativo servizio di dog sitting per il pubblico dei musei ideato da Bauadvisor. Dalle 11 alle 16 il team di Bauadvisor sarà a disposizione dei visitatori del Museo Archeologico e delle Collezioni Comunali d’Arte per la presentazione e un’offerta gratuita dell’esperienza, su prenotazione, ai visitatori con cane al seguito davanti alle sedi del Museo Archeologico e delle Collezioni Comunali di Palazzo d’Accursio. All’Archeologico visita guidata con Laura Marchesini per un percorso dedicato al più fedele amico dell’uomo dal titolo ’Una antica amicizia’. Alle 15 a Palazzo d’Accursio il tema sarà ’Tra fedeltà e amore’. Prenotazione su www.bauadvisor.it