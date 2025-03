Visite ed esami (anche al cuore) a distanza

Uno spazio importante, per tutta la comunità e per la salute dei cittadini, quello che si appresta ad aprire i battenti a Grizzana Morandi. Verrà inaugurato, infatti, un nuovo ambulatorio di telemedicina sul territorio appenninico.

Il taglio del nastro avverrà sabato, 29 marzo, alle ore 10.30 presso il municipio del Comune di Grizzana Morandi in via Pietrafitta 52. La storica Farmacia Pellicciari, in collaborazione con Htn Health Telematic Network, è da oggi in grado di effettuare: ecg elettrocardiogramma, holter cardiaco 24/48 ore, holter pressorio 24/48 ore e la spirometria.

I servizi a breve saranno inseriti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Tante, poi, le nuove professionalità che saranno così, e sempre in questo spazio, a disposizione dei cittadini: il nutrizionista, il logopedista, lo psicologo, il posturologo e il massaggiatore terapeutico.

Lo spazio, gestito dai farmacisti, prenderà il nome di ‘Ambulatorio dei servizi’. In occasione dell’inaugurazione, a cui prenderà parte anche l’amministrazione comunale e a cui la cittadinanza è invitata a partecipare, saranno effettuati anche elettrocardiogramma gratuiti ai presenti: è possibile prenotare il servizio su WhatsApp al numero 3333376002.

Si dice molto soddisfatto dell’iniziativa in programma e del progetto, il primo cittadino di Grizzana Morandi, Franco Rubini: "Quello che andiamo a inaugurare sabato nel capoluogo di Grizzana, è un servizio di telemedicina importantissimo per il nostro paese di crinale".

Rubini, poi, aggiunge e sottolinea: "Questo servizio ha l’obiettivo primario di rivitalizzare i nostri territori dove c’è bisogno di offrire servizi che possano permettere ai nostri cittadini, in particolare alla popolazione più fragile, di non avere disagi dovuti alle distanze e ai tempi d’attesa in ambito medico. Proprio per questo l’amministrazione comunale vuole da subito ringraziare la farmacia Pellicciari, raccogliendo con entusiasmo la richiesta di collaborazione per un servizio così importante".

Zoe Pederzini