Visite ed esami per tutti in piazza

L’amministrazione di San Pietro promuove il progetto di sanità solidale Salute in Comune. Il progetto promuoverà eventi di sanità solidale a distanza di 12 mesi uno dall’altro, in cui una o più cliniche mobili e staff medici specializzati dedicheranno, in piazza, visite gratuite ed esami diagnostici gratuiti ai cittadini.

In particolare, a San Pietro, tramite la prevenzione precoce, il progetto si occuperà di tutta la famiglia offrendo visite cardiologiche, elettrocardiogrammi, prelievi ed esami per testare gli enzimi cardiaci al fine di individuare il sospetto di eventuale rischio cardiaco e di miocardite. A completamento prelievi venosi e analisi dedicate alla glicemia, al fine di individuare eventuali correlazioni al rischio diabete. A breve saranno comunicate le date.