Visite gratis a Bologna e provincia per la lotta al tumore e alle patologie del cuore: ecco dove

Bologna, 23 settembre 2023 – A Bologna un fine settimana all’insegna della salute e della prevenzione con Race for The Cure la maratona benefica organizzata da Susan G. Komen Italia che ogni anno riunisce migliaia di cittadini a sostegno delle donne colpite dal tumore al seno, e della ricerca.

Esami gratis al Villaggio della Salute dei Giardini

Dopo l’inaugurazione di ieri ai Giardini Margherita, il Villaggio della Salute offrirà gratuitamente fino a domani domenica 24 settembre esami diagnostici e consulenze specialistiche, grazie alla collaborazione con l’Ausl Bologna e l’Irccs del Policlinico Sant’Orsola, e con il contributo della Fondazione Johnson&Johnson.

E le visite non riguarderanno solo il tumore al seno, ma si farà prevenzione anche su tumori ginecologici, urologici, sulle patologie tiroidee e melanomi.

Castel di Casio, controlli al seno gratuiti per le under 45

L’azienda Metalcastello di Castel di Casio (fiore all’occhiello del gruppo Cie Automotive) e Ant scendono in campo nella lotta ai tumori. L’azienda, che riunisce alcune delle eccellenze mondiali nel campo della progettazione e della produzione di ingranaggi di precisione, offre infatti alle cittadine, 40 controlli senologici gratuiti per la diagnosi precoce del tumore alla mammella. Le prenotazioni saranno aperte da lunedì 25 settembre.

Il percorso diagnostico offerto da Ant per la prevenzione del tumore della mammella è rivolto alle donne di età inferiore ai 45 anni. Si effettua una visita senologica, previa acquisizione di tutte le informazioni anamnestiche (personali, familiari), seguita dall’esame ecografico.

I controlli senologici gratuiti saranno effettuati da professionisti Ant nella Sala Medica presso Metalcastello (via Don Fornasini, 12 nella località Ai Prati di Castel di Casio) nelle giornate del 12 (ore 14-18), 13 e 24 ottobre (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) per le donne residenti sul territorio.

La visita è gratuita con prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 25 settembre sul sito di Ant. La diagnosi precoce del tumore della mammella ha lo scopo di intercettare la malattia nella sua fase preclinica, cioè prima della comparsa di segni e sintomi evidenti ed è per questa ragione che è essenziale sottoporsi periodicamente a controlli clinici specialistici e strumentali, indicati sulla base dell’età e/o delle necessità del caso.

Il progetto, pensato in un’ottica di responsabilità sociale d’impresa e impatto sul territorio, prevede anche dalla metà di novembre in avanti, un programma di ulteriori visite dedicate alla diagnosi precoce del tumore alla tiroide dedicate ai dipendenti dell’azienda. Così come per le donne le visite senologiche e ginecologiche sono ormai diventate una buona abitudine, per tutti è importante far entrare nella propria routine il controllo della tiroide tramite ecografia per individuare in tempo eventuali segni di neoplasie e poter intervenire in modo tempestivo.

Screening cardiologici nella Settimana del cuore

E in occasione della Giornata mondiale del Cuore che si celebra il 29 settembre, Villa Erbosa partecipa alla ‘settimana del cuore’, offrendo visite e screening cardiologici gratuiti. Il Gruppo San Donato, in collaborazione con la Gsd Foundation Ets, dedica infatti una settimana alla sensibilizzazione, all’informazione e alla prevenzione delle patologie cardiovascolari. Con oltre 17 milioni di vittime ogni anno, le malattie cardiovascolari sono ancora oggi la prima causa di morte al mondo, con un altissimo impatto sociale ed economico. La Settimana del Cuore del Gruppo San Donato vuole sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione, grazie a periodiche visite di controllo e all’adozione di corretti stili di vita.

Da lunedì 25 settembre a venerdì 29 settembre, saranno disponibili, gratuitamente, 250 visite e screening cardiologici presso gli ospedali del Gruppo San Donato.

Da lunedì 25 settembre (ma i posti a Villa Erbosa sono esauriti) a venerdì 29 settembre verranno effettuati Ecocolordoppler TSA (tronchi sovraortici) ed ecocardiogramma gratuiti.