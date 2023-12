Visite guidate agli scavi di Bazzano

Iniziano domenica e continueranno fino al prossimo febbraio le conferenze, visite guidate e laboratori legati alla mostra archeologica in corso alla Rocca dei Bentivoglio dedicata al 150esimo anniversario dalla nascita della Società per scavi archeologici di Bazzano intitolata: ’A lustro e decoro del paese’. Appuntamenti pensati per far conoscere al meglio i materiali esposti e valorizzare gli scavi più recenti. Così domenica alle 17,30 nella stessa sede della Rocca Gian Luca Pellacani parlerà degli Etruschi a Bazzano e Monteveglio e in particolare delle necropoli di Fornace Minelli e di Monte Morello. Una conferenza nel corso della quale si ripercorreranno sia le vicende storiche che portarono i reperti dalla Valle del Samoggia al Museo di Modena sia il ruolo dei due contesti nell’ambito della storia del popolamento etrusco della valle padana, proprio a partire da questi due importanti scavi ad opera di Arsenio Crespellani.