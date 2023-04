Visite guidate e concerto nel Teatrino

Un ponte pieno di visite guidate, spettacoli e aperture straordinarie proposte dall’associazione Succede solo a Bologna. Qualche esempio. Si potrà vedere la città dall’alto sia con la visita alla cupola del Santuario di San Luca (oggi è aperta anche la cripta dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18). In centro storico, invece, vista sui tetti dalla Torre Prendiparte (non serve prenotazione). Non potevano mancare gli spettacoli al Teatro Mazzacorati 1763, in via Toscana 19. Questa sera alle 20.30, infatti, ecco I tumulti dell’anima romantica, concerto suddiviso in due parti, con melodie al pianoforte, oboe e corno inglese. A esibirsi saranno Luca Pagnotta e il Trio Reeds Class, composto da allievi del Conservatorio Martini.