Visite guidate nei misteri musicali

Anche oggi tornano le visite guidate agli studi Fonoprint (data unica, prenotazione obbligatoria) che furono la ’casa’ storica di Lucio Dalla dove l’artista registrò le sue canzoni e che nel tempo hanno accolto e supportato artisti come (ma non solo) Vasco Rossi, Zucchero, Gianni Morandi, Samuele Bersani e Luca Carboni. Le visite quidate (ore 10, 12, 15 e 17 prenotazioni [email protected]) porteranno i visitatori alla scoperta del dietro le quinte, avvolti da musiche indimenticabili. Intanto, il ruolo di Fonoprint come casa della musica e dei talenti si conferma con le 250 candidature arrivate per la nuova edizione del festival ’Bologna Musica d’Autore’. Già cinque i nomi selezionati che, dopo un’anteprima casalinga vedrà i cantanti in tour nei migliori luoghi per la musica dal vivo. La prima tappa è il 3 maggio a Milano poi il tour si concluderà in città il prossimo ottobre per la finale. Il festival (che ha il sostegno della Regione) dà al vincitore dieci giorni in sala di registrazione Fonoprint.