Visite senologiche gratuite con l’Ant alla Metalcastello

La Metalcastello di Castel di Casio conferma il suo impegno nella prevenzione. Grazie alla stretta collaborazione con la fondazione Ant Italia onlus, la realtà leader nella produzione di ingranaggi a livello mondiale offre 40 visite senologiche gratuite alle abitanti dei comuni che fanno parte della media e alta valle del Reno. L’iniziativa è rivolta alle donne di età inferiore ai 45 anni e prevede sia una visita con un medico specializzato, dove saranno raccolti anche i dati anamnestici, dato che il tumore alla mammella ha una significativa incidenza familiare, sia una ecografia per escludere la presenza di noduli.

L’agenda delle prenotazioni sarà aperta da domani e chi fosse interessato non deve fare altro che andare sul sito dell’Ant e da lì cliccare sull’icona della iniziativa. I controlli senologici saranno effettuati nella sala medica della Metalcastello nelle giornate del 12, del 13 e 24 ottobre. Sebbene vi sia stato un incremento del carcinoma mammario, nel 2022 sono stati quasi 56mila i nuovi i casi diagnosticati, grazie alla prevenzione l’88% delle persone affette da questa malattia vive ancora dopo primi 5 anni trascorsi dall’intervento chirurgico e tra loro il 91% ha superato la soglia dei successivi 5 anni. Alcune condotte di vita come il fumo o l’utilizzo smodato di bevande alcoliche promuovono lo sviluppo di questo tumore, ma al momento l’arma più efficace per contrastarlo è la diagnosi precoce. Concluso questo screening, a novembre l’azienda di Castel di Casio offrirà ai suoi dipendenti la possibilità di sottoporsi a una serie di controlli legati alla prevenzione del cancro alla tiroide. Anche questa iniziativa viene svolta in collaborazione con Ant.

m. s.