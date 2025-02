Visite specialistiche potenziate. Apre i battenti endocrinologia

Buone notizie per Loiano, che si appresta a incassare un potenziamento di alcune specialistiche, e l’introduzione dell’Endocrinologia, grazie alla Casa della Salute costruita, a fianco all’ospedale Simiani, nei vecchi ambienti della residenza per anziani. Un obiettivo, questo, raggiunto grazie al costante dialogo che c’è stato tra il Comune di Loiano, quello di Monghidoro e l’Azienda Usl di Bologna.

"L’unione fa la forza e, come avevamo sperato, abbiamo ottenuto il potenziamento di alcune specialistiche – ha annunciato il sindaco Roberto Serafini –. Si parla in primis dell’Otorinolaringoiatria che ora ha agende di prenotazione aperte per le giornate di sabato 25 gennaio e 1, 8, 15 e 22 febbraio, in orario 8-15, sostituendo e ampliando l’abituale seduta settimanale del lunedì dalle 8 alle 14. A seguire, dalla settimana del 17 febbraio, la Diabetologia sarà potenziata e l’Endocrinologia, ad oggi non presente, sarà introdotta. Entrambe saranno disponibili nelle giornate di lunedì e giovedì per presa in carico di pazienti ambulatoriali, con accesso dal Cup, e consulenze per pazienti ricoverati e per pazienti in accesso dal Punto di Primo Intervento di Loiano. I medici endocrinologi e diabetologi saranno di riferimento a Loiano anche per il consulto da parte dei medici di medicina generale e dei colleghi dell’ospedale che lo richiederanno".

