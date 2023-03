Visite, tempi più lunghi "Difficoltà a reclutare medici specialisti"

di Donatella Barbetta

Sos prenotazioni per visite ed esami. I tempi di attesa si stanno allungando e chi trova spazio per un appuntamento spesso rinuncia perché la struttura è fuori città.

Che cosa sta accadendo?

"Nelle ultime settimane la performance sul rispetto dei tempi d’attesa riscontra una reale difficoltà, da parte del sistema pubblico e privato accreditato, a reclutare personale per alcune discipline. Questo comporta in alcuni ambiti una risposta ai cittadini in tempi leggermente superiori ai 30 giorni per le visite e ai 60 per la diagnostica", risponde Lorenzo Roti, direttore sanitario dell’Ausl.

Per quali prestazioni?

"Le ecografie dell’addome e del testa collo".

E per le visite?

"Attualmente registriamo criticità sui tempi di attesa per oculistica, urologica, ginecologia e ortopedia. Nel caso dell’ortopedia, l’Ausl sta continuando a dover gestire un numero di pazienti in area metropolitana superiore rispetto a quello previsto, con 60 posti letto programmati al Maggiore, anche se siamo mediamente sopra gli 80 ricoverati".

E per le altre branche?

"Per la ginecologia c’è una oggettiva difficoltà di reclutamento dei medici. In Azienda abbiamo due punti nascita, oltre al Maggiore, che ha registrato 3.200 parti nel 2022, e quello di Bentivoglio. Per oculistica e urologia, in questo momento l’impegno è massimo sulle liste di attesa chirurgiche. E attualmente è in fase di valutazione l’attivazione di un focused hospital oculistico".

Di che cosa si tratta?

"Di una struttura in grado di concentrare e massimizzare l’attività chirurgica, le cataratte in particolare: due le sedi in corso di valutazione, di cui una è Bazzano".

Come mai spesso un appuntamento di prima visita viene proposto molto lontano dalla residenza del cittadino?

"L’offerta di prestazioni sanitarie è stata riorganizzata implementandola nelle Case delle salute o di comunità sul territorio, dedicando gli spazi negli ospedali ai pazienti maggiormente complessi. Con una novità dall’inizio di marzo".

Quale?

"L’ambito di garanzia della risposta diventa il distretto sanitario di residenza per quattro tipologie di visite: cardiologica con elettrocardiogramma, neurologica, diabetologica e pneumologica. È un primo passo finalizzato non solo alla realizzazione di una medicina di prossimità, ma anche orientato a dare un accesso tempestivo alle visite che hanno un forte valore di prevenzione secondaria e di continuità di presa in carico. Per le visite angiologiche stiamo riorganizzando i percorsi di accesso. E potenzieremo anche l’offerta dermatologica".