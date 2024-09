’Vista Paradox’: appuntamenti tra le meraviglie del Rizzoli

Da oggi torna il progetto ’Vista Paradox. Prospettive culturali’ proposto da Archiviozeta all’Istituto Ortopedico Rizzoli - San Michele in Bosco. Si tratta di quattro eventi gratuiti per attraversare i diversi spazi dell’ospedale e dell’ex monastero olivetano e conoscere alcune delle storie legate a questo luogo straordinario. In particolare oggi alle 19, nella chiesa di San Michele in Bosco si festeggiano i 500 anni dell’Organo, con un concerto affidato a Catalina Vicens, conservatrice del Museo di San Colombano-Collezione Tagliavini, che eseguirà musica antica di compositori del XVI secolo. Domenica, 22 settembre, alla Sala Viseur e Sala Vasari ’Officina dei corpi’: un viaggio nella memoria attraverso l’archivio del Rizzoli con gli storici Mila Fumini, Anna Grilli e Franco Motta. La prossima settimana, mercoledì 22, nel parco di San Michele in Bosco e al Cedro himalayano, ’Leggere l’imperdonabile Crisina Campo’, cenobio di lettura con Andrea Zanni dedicato alla scrittrice e poetessa che è nata e ha vissuto i suoi primi anni proprio in questo parco.

L’ultimo appuntamento chiude settembre venerdì 27 alla biblioteca Umberto I e Manica lunga con ’Vista Paradox’, una visita sperimentale con l’effetto cannocchiale nel corridoio della manica lunga del Complesso monumentale, in compagnia dei neuroscienziati Marco Costa e Leonardo Bonetti. La Torre Asinelli vi coglierà di sorpresa...

Ingresso gratuito, prenotazione al link https://www.archiviozeta.eu/casa-editrice/biglietti/.