"Viste scene intollerablili. Sos disagio abitativo, 352 sfratti in nove mesi"

"Le modalità con cui è avvenuto lo sfratto di via Michelino sono intollerabili in una società civile". Questa la denuncia di Francesco Rienzi, segretario provinciale di Sunia-Cgil. Tuttavia, non è solo l’evento di giovedì mattina a "preoccupare" il sindacato degli inquilini, "è soprattutto l’impietosa situazione casa a Bologna". Un "disagio abitativo" che secondo Rienzi trova conferma nei dati. Tra aprile e dicembre 2024 sono state disposte 352 convalide di sfratto in città e provincia. È quanto si evince nei numeri forniti dal Tribunale di Bologna, riguardanti le udienze di sfratto avvenute nella Città metropolitana durante gli ultimi nove mesi dello scorso anno. In totale, sono 225 (63,9%) gli sfratti per morosità e 127 (36,1%) quelli per finita locazione. Pertanto, nell’area metropolitana vengono disposte in media 40 convalide di sfratto al mese, di cui 25 per morosità.

"Un aumento dovuto a molteplici fattori: da un lato la volontà di alcuni proprietari di raddoppiare i canoni a scadenza di contratto, dall’altra i proprietari che vogliono mandare via gli inquilini per costruire i b&b", attacca ancora Rienzi. È proprio su quest’ultimo punto che si concentra l’analisi del segretario provinciale di Sunia. "Il grande assente in questa partita è il governo – continua –. Serve una legge che disciplini questo fenomeno e dia le competenze ai Comuni di poter intervenire come si deve".

Invece "la nuova finanziaria taglia i fondi per l’affitto, la morosità incolpevole e le risorse per finanziare l’edilizia pubblica e quella sociale", commenta. Rienzi fa un esempio. "Se abito in un condominio dov’è presente una casa data in locazione breve, io devo subire un continuo andirivieni nel palazzo, come se vivessi in albergo. Allora, anche la mia proprietà privata dev’essere garantita. Eppure, nel condominio, io non posso dire nulla se un proprietario vuole trasformare la sua casa in b&b", spiega. La giunta "ha fatto tutto quanto in suo potere", specifica Rienzi. Bene anche il tentativo "della Regione di una specifica legge, per dare strumenti ai Comuni, in particolare quelli a più alta tensione abitativa".

Giovanni Di Caprio