Vita, arte e aneddoti al Creative Hub

Dal 1978, quando aprì il suo salone di parrucchiere in via Ugo Bassi, Marco Zanardi, in arte Orea Malià, è stato un esempio di creativo capace di osservare il mondo e assimilare tanti stimoli, restituendo ispirazione e bellezza. Il suo salone è sempre un crocevia per artisti, da Tondelli, Pazienza, Alinovi, Cattelan fino ai musicisti (ha creato il look dei Righeira), al mondo della moda e della cultura. Una lunga storia piena di aneddoti che oggi alle 16 (ingresso libero) racconta tra foto e video all’università Mpda di Musica e Moda al Creative Hub Bologna in via del Tappezziere 4. Poi il 30 maggio, 6 e 12 giugno, sarà alla console di Collywood.