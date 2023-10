Vita blindata da Capitano Reggente. Niente social, guai andare al bar: "Giusto così, ci vuole decoro"

Niente social e locali notturni, vietato maneggiare denaro e guidare la macchina. Dura la vita dei Capitani Reggenti, i Capi dello Stato della Repubblica di San Marino.

Che succede ministro?

"Lo scorso 27 settembre – spiega il Segretario di Stato al Lavoro ed ex Cacpitano Reggente Teodoro Lonfernini (foto)– il Congresso di Stato ha adottato un Regolamento per la Reggenza".

Di cosa si tratta?

"Di un corpus di disposizioni sul cerimoniale e sul contegno della coppia reggenziale, che da sempre era prassi consolidata, ma che si è ritenuto necessario mettere nero su bianco".

Questo perché qualcuno non le ha osservate?

"Sono state rimesse bene in chiaro non per mancanze nel comportamento - qualcuno ha mancato rispetto ad altre regole in modo molto più imbarazzante – ma si è ritenuto di riaggiornarle".

Alcune sembrano curiose, come la disposizione al punto ’d’: astenersi dall’uso dei social networks personali...

"La vita di tutti noi sembra sia dentro quegli strumenti, in maniera spesso confusa. Che mettono alla portata di tutti i cittadini anche possibili pericoli e situazioni imbarazzanti se coinvolgessero anche i Reggenti. Si è deciso un criterio di distanza da quel mondo".

Dal web al bar: stessa proibizione?

"Nè bar nè locali notturni. Ci auguriamo che nessun Reggente pensi di darsi al ballo. Ovviamente la Reggenza può fermarsi a prendere un caffè. Ma non approcciarsi in tono troppo confidenziale coi cittadini: potrebbero sortirne discussioni, battute e altro lesivo alla dignità dell’alta funzione istituzionale".

Quanto ad ’astenersi dal condurre personalmente il proprio autoveicolo’?

"Un Capo dello Stato non può guidare la macchina. Viene accompagnato per i sei mesi di durata dell’incarico. C’è anche un aspetto giuridico: la Reggenza non può sottostare a nessun giudizio. Per sei mesi è ingiudicabile e insindacabile. Al termine c’è un organismo istituito nel 1499, il Sindacato della Reggenza, cui ogni cittadino può sindacare su quanto fatto o non fatto durante il semestre. Per dire, in caso di incidente stradale il Reggente non potrebbe essere chiamato in giudizio".

E non si tocca neanche il vil denaro?

"No. Un fatto di bon ton. La Reggenza, sia a San Marino che all’estero, deve astenersi dal denaro".

I conti al ristorante chi li paga?

"Se ne occupano ovviamente gli addetti".

Qual è invece lo stipendio? "Equiparato a quello di un Segretario di Stato, circa 5.500 euro lordi".

C’è l’obbligo di abbigliamento consono in pubblico, ma è permesso abbigliamento sportivo per allenamento. Chi si occupa della vestizione ufficiale?

"La figura è quella del maggiordomo, incarico onorario e gratuito". C’è anche il divieto a ’farsi coinvolgere in discussioni di qualunque natura, a manifestare convincimenti personali, a partecipare a congressi, feste ed eventi organizzati da partiti...

"Sì, tutto quello che può confliggere col ruolo super partes che compete alla Reggenza".

Lei ha parlato di qualcuno che ha violato altre regole, non queste, in modo molto imbarazzante. Oggi ogni sammarinese di nascita, dai 25 anni in su, può diventare Reggente. Si pensa a un riordino della materia?

"Visti alcuni fatti, anche recenti, dovremo pensare in futuro a criteri legati a età, esperienza istituzionale, maturità per rappresentare in maniera più consona il nostro piccolo Paese al cospetto dei grandi del mondo".