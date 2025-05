Vita e memorie di un comunista

’Segretario per caso, città e politica: memoria di un comunista bolognese’. Questo il titolo del libro che l’autore, Ugo Mazza, presenterà oggi alle 18 alla galleria delle arti Gomma Bicromata in via Berzantina 12 a Castel di Casio. ’Segretario per caso’ è uscito per Pendragon alla fine del 2024. Ugo Mazza, nato a Bologna nel 1945, dopo una lunga trafila da militante del partito comunista ne diviene segretario cittadino nel 1983. Al termine della carriera politica rimane impegnato in attività di sensibilizzazione ambientale. L’autore dialogherà con Tiberio Rabboni, presidente dei parchi dell’Emilia Orientale, e Primo Sacchetti, segretario organizzativo Fiom Cgil.