Vita segreta di Abdesalem. Caccia ai contatti locali

I contatti intessuti da Abdesalem Lassoued negli anni di permanenza in Italia e a Bologna; i profili social, l’attività online in ‘chiaro’. E quella, se c’è stata, sotto traccia. La Digos e il Ros dei carabinieri stanno ricostruendo la vita, passata e presente, dell’attentatore di Bruxelles. Un lavoro parallelo a quello che i colleghi della polizia belga stanno portando avanti. Nel Paese straniero per individuare i fiancheggiatori del terrorista. Qui, per cercare di capire se avesse una rete, dei contatti ancora ‘attivi’. E per ricostruire la sua formazione jihadista: se maturata sul suolo italiano, attraverso contatti con una determinata area, se esportata dalla Tunisia, suo paese d’origine. O se cresciuta attraverso i contatti intessuti all’estero.

Un lavoro d’indagine per cui dovranno essere ascoltate le persone con cui Lassoued intratteneva rapporti in città; quelle da cui aveva ottenuto ospitalità o aiuto.

Accertamenti doverosi all’indomani di un attentato tanto sanguinoso, in un’ottica di prevenzione, di monitoraggio delle frange integraliste che covano sotto la superficie delle apparenze. Contestualmente, l’attenzione per gli obiettivi sensibili resta sempre alta, ma senza che ci sia un allarme.

Intanto emergono nuovi particolari sulla vita italiana di Lassoued, dove aveva svolto mansioni saltuarie di manovalanza come operaio - anche offrendosi di fare lavori di pulizia - e aveva fatto richiesta del permesso di soggiorno con l’obiettivo di poter poi andare nel resto d’Europa. Nel nostro Paese, dopo essere stato per un periodo in un centro di prima accoglienza, a Bologna

Lassoued aveva trovato un’altra sistemazione. Semplici situazioni ordinarie ed amicizie con suoi connazionali. IPoi però il quarantacinquenne tunisino, vistasi respinta la richiesta di permesso internazionale, era stato accompagnato al Cie di Caltanissetta, da cui era uscito, dopo aver fatto ricorso. Per questo motivo, malgrado fosse in ‘fumus’ di terrorismo, non era stato espulso attraverso l’applicazione del decreto Alfano.

n. t.