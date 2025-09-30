Vitali e l’amministrazione: "Salaborsa, il mio vanto"

Se gli si chiede che sindaco sia stato, Walter Vitali risponde: "Un amministratore, più che un politico". Sindaco dei "grandi progetti – precisa –. Qualcuno potrebbe dire che trascuravo le piccole cose. Non mi sono limitato a lucidare l’argenteria. Ma sia chiaro che, in questa città, lucidare l’argenteria non basta mai: Bologna chiede vivibilità quotidiana e un rapporto diretto con il sindaco".

Ricordato per il parcheggio di piazza VIII agosto, vorrebbe esserlo invece per il progetto della biblioteca Salaborsa. Ripercorre così, anno per anno, gli interventi e le trasformazioni realizzate nel corso del suo mandato, dal febbraio 1993 – quando subentrò a Renzo Imbeni – al 1999, anno dell’elezione di Giorgio Guazzaloca.

Lo fa all’interno della rassegna ‘Le gioie e la fatica di governare Bologna’, nel primo dei quattro appuntamenti dedicati a esplorare le responsabilità, i successi e le sfide di chi ha amministrato la città. "Può sembrare che la nostra sia stata un’amministrazione moderata, ma vorrei smentirlo", si schermisce Vitali. Tra i momenti che ricorda con più orgoglio, l’inaugurazione del Link, uno dei centri sociali autogestiti più importanti d’Europa. Non manca l’ironia nel rievocare le polemiche dell’epoca, come quella sul piano traffico voluto dall’assessore Mauro Moruzzi.

"Tornammo dalle vacanze e ci ritrovammo con una ragnatela di strisce gialle per delimitare le corsie dei mezzi pubblici. Io e Guazzaloca – allora presidente dell’Ascom – ci vedemmo di nascosto al parcheggio della Festa dell’Unità, ognuno con la propria auto per non farci notare, per cercare una soluzione". Sul piano politico, l’obiettivo è sempre stato ambizioso: costruire una coalizione nuova – spiega Vitali, che ’non vuole parlare dell’oggi’ -, capace di superare le tradizionali divisioni tra sinistra, centro laico e mondo cattolico; sul piano istituzionale, si puntava a una più netta autonomia dell’esecutivo rispetto ai partiti, in linea con la legge elettorale di tipo maggioritario, che ridefinisce il ruolo e le funzioni del sindaco.

A moderare gli incontri è l’ex assessore regionale Mauro Felicori, che considera lo spazio d’incontro come il "nucleo di riflessioni e riformismi, provenienti da origini anche ideologicamente differenti". Le conferenze sono promosse dal circolo Marco Biagi. La prossima si terrà lunedì alle 17,30 con Giovanni Salizzoni, vicesindaco con Giorgio Guazzaloca.