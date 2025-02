Vitigni ultracentenari per rilanciare i Colli

Lo slogan già dice tutto: ’Ripartiamo dall’800!’. Così nel nome del Pignoletto, ma puntando alla riscoperta di almeno altri 17 vitigni che appartengono alla storia e alla tradizione dell’enologia dei Colli bolognesi (e relativi sconfinamenti) l’altro giorno all’agriturismo Primo Fiore di Montebudello si sono dati appuntamento una decina di piccoli e giovani viticoltori della pianura, collina e montagna bolognese alle prese con la grande crisi mondiale del settore vinicolo, ma anche con una crisi di identità della produzione locale. Nel loro programma la degustazione e valutazione di una ventina di vini frutto di microvinificazioni di altrettante uve a bacca bianca o rossa appartenenti a varietà autoctone.

Non poteva mancare il Pignoletto, ma l’accento posto da questi produttori ed esperti è stato messo su uve note e meno note, come l’Alionza, il Montuni, Ciocchella, Forcella, Trebbiano, Negretto, Maiolo, Pellegrina, Albana Nera, Morastello e Uva del Fantini. E altre, perché l’elenco delle uve coltivate nel bolognese tra Otto e Novecento, prima della crisi provocata dalla Fillossera, erano molto diverse dalle attuali. "Alcune si sono perse forse per sempre, ma altre le abbiamo rintracciate in piccoli vigneti e presso contadini che conoscendone il valore le hanno gelosamente custodite – racconta Giorgio Erioli, produttore-simbolo dei Colli bolognesi e animatore di questo movimento –. E per vedere quanto siamo stati colonizzati dai vitigni internazionali oggi in crisi basta leggere le uve delle nostre Doc: dal Merlot al Cabernet, Sauvignon, Barbera e Chardonnay...si salva giusto il Pignoletto, anzi: il Grechetto!". A illustrare le caratteristiche di queste viti l’agronomo Michele Staiano: "Il proposito è quello di immaginare il prossimo futuro della viticoltura nei nostri colli e allargare il confronto ad una platea più ampia".

g. m.