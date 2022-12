Lo show Vito al Celebrazioni di Bologna: "Dentro il ‘pacco’ tante cose nuove"

Vito: "Dentro il ’pacco’ tante cose nuove"

Bologna, 28 dicembre 2022 – La felicità è ancora un pacco. Anche all’alba del 2023, certo, perché in fondo la vita di un negoziante ai tempi di Amazon – come recita il sottotitolo dello show – è ancora decisamente spericolata. Lui, dal canto suo, al riparo nella sua camicia a scacchi rossa e nera, continua a destreggiarsi tra cartoni, scartoffie e pacchi trafugati nella sua guerra disperata all’e-commerce e agli acquisti online.

Ordinatori compulsivi di sushi, preti social, fashion victim sul monopattino elettrico e malati di clic: Vito, il protagonista, porta così sul palco anche una galleria incredibile di personaggi capaci di strappare ben più di una risata, oltre a profonde riflessioni, con tutta l’ironia che lo contraddistingue e che emerge non appena inizia a raccontarsi. Con la regia di Daniele Sala, ‘La felicità è un pacco’ torna in scena nella sua versione aggiornata al Teatro Celebrazioni da oggi al primo gennaio (feriali ore 21; domenica ore 18; il 31 dicembre ore 21.30). Info: teatrocelebrazioni.it.

Vito, da spettacolo a format vero e proprio?

"Ci piace l’idea di tenere questo show e aggiornarlo di volta in volta che nel mondo succedono cose. Anche aggiungere personaggi nuovi, come abbiamo fatto questa volta. In fondo è andato così bene, che era un peccato non insistere…".

Com’è stato lavorare a questa versione aggiornata?

"Difficile, perché entrare dentro uno spettacolo già strutturato e riempirlo di nuovo è come farne tre diversi. Ma le premesse sono buone: partiamo da ottimi numeri e da un aspetto fondamentale".

Quale?

"Mi diverto e ho voglia di farlo. E poi mi piace perché è uno spettacolo cattivo, nel senso buono…".

I teatri, finalmente, sono tornati pieni.

"Si vede che c’è questa voglia di uscire e stare di nuovo insieme. C’è più timore del cinema ormai, ma in fondo chi è che a casa non ha un 65 pollici al giorno d’oggi... I tempi cambiano".

La sua, la nostra Bologna è cambiata?

"Direi di sì, com’è giusto che sia, perché chi non cambia è perduto (ride, ndr). E’ ancora una città stupenda, però, su questo non c’è dubbio".

Nel futuro di Vito, invece, cosa c’è?

"Tanti progetti in ballo, come sempre a partire da quello con un attore importantissimo di cui però non posso svelare il nome ovviamente. E riprenderò la trasmissione sul Gambero Rosso. Come ho detto, mi diverto".