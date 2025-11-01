Vito: "Il mondo del food è snaturato. Bisogna tornare alla ’pancia’"

"Bologna è piena di turisti stranieri che pensano di conoscere la nostra tradizione solo perché hanno mangiato un panino alla mortadella. Dobbiamo riscoprire le nostre radici, i sapori che ci definiscono. In cucina serve più pancia e meno cervello". Vito, nome d’arte di Stefano Bicocchi, sta per tornare sotto le Due Torri. Dopo il tutto esaurito dello scorso anno, stasera alle 21 e domani alle 17,30 il comico salirà sul palco del Teatro Celebrazioni con ‘L’altezza delle lasagne - Monologo di sopravvivenza gastronomica’, scritto con Francesco Freyrie e Andrea Zalone e la regia di Daniele Sala.

Come mai ha deciso di riportare lo spettacolo a Bologna? "Mi dispiaceva che un sacco di persone non fossero riuscite ad acquistare il biglietto. Sia questo che lo scorso anno c’è stata una grande affluenza. Dopo una tournée in giro per l’Italia, fa sempre piacere tornare a casa. Di solito, gli attori non vengono amati nel posto in cui sono nati, ma per fortuna non è il mio caso".

‘L’altezza delle lasagne’ è una riflessione politicamente scorretta sul mondo della cucina. Da dove nasce l’idea di usare il cibo per raccontare l’essere umano? "È un settore che conosco molto bene. Vengo da una famiglia di cuochi, e ho anche gestito una trattoria. La cucina è un tema così attuale che si finisce per parlare della società, compresi i suoi eccessi, derive e ossessioni. Ma ultimamente sta prendendo una piega sbagliata".

In che senso? "Il mondo del food si prende troppo sul serio. Si punta soltanto sulla sperimentazione e sulla modernizzazione. Bisogna tornare a una cucina ‘di pancia’ e non ‘di cervello’. Dobbiamo riscoprire le origini dei piatti, conoscere le materie prime e la tradizione della nostra terra. E le trasmissioni televisive sono tutte uguali. ‘Vito con i suoi’ è ancora il programma di punta di Gambero Rosso Channel perché la ricetta era un pretesto per raccontare una storia, un territorio, una cultura".

Quindi sarà uno spettacolo in cui chiunque si sentirà coinvolto? "Dai celiaci agli intolleranti, dalle diete fino alle mode alimentari, non risparmio nessuno. È un mondo che va un po’ bacchettato. Deve tornare con i piedi per terra".

Che opinione ha riguardo ai ristoranti ’trappola per turisti’? "Bologna è invasa da turisti stranieri superficiali: il Quadrilatero sembra la fiera della mortadella, ma Bologna è molto altro".

Altri progetti in cantiere? "Su Rai 1 è appena uscita la serie ‘La ricetta della felicità’ e su Netflix uscirà ‘Il capo perfetto’, una serie tv con Luca Zingaretti che abbiamo girato a Modena. Poi un nuovo spettacolo che porteremo in scena nel 2026: sarà polemico e parlerò di teatri".

