Vito Mancuso al Comunale di San Giovanni: Monoteismo e Politeismo

Oggi ultima giornata del ‘Festival delle religioni: vie di confronto’ iniziato lo scorso venerdì a Persiceto. Alle 10, ritrovo davanti al teatro comunale di Corso Italia, appuntamento con "Arte perduta", visita guidata nell’ambito del ciclo VisitPersiceto: le soppressioni napoleoniche, le chiese e i conventi chiusi e trasformati. Dalle 11 alle 12,30, nella palestra del Chiostro di San Francesco, in piazza Carducci la "Danza indiana Bharatanatyam" a cura di Giuditta de Concini. Alle 15, nella Collegiata di San Giovanni Battista, in piazza del Popolo, si terrà la "Celebrazione dell’Acatisto a San Nicola" davanti all’insigne reliquia donata da Papa Benedetto XIV. Dalle 15,30 alle 18, in piazza del Popolo si svolgerà un incontro con le associazioni. Alle 17,30, al teatro comunale "Monoteismo e politeismo", incontro col teologo Vito Mancuso (nella foto). L’appuntamento è già sold out. Si consiglia però di presentarsi fisicamente 45 minuti prima per la lista d’attesa sul posto, che scorrerà in base alle defezioni.

p. l. t.