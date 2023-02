Vito Mancuso incontra Alessandra Viola

Vito Mancuso torna all’Auditorium del Mast domani alle 18.30 con il secondo appuntamento del suo ’Laboratorio di etica’, quest’anno dedicato a ’I miei principi morali’. "Viviamo tempi particolarmente difficili – dice il filosofo –, soprattutto sotto il profilo etico e psicologico. Ci sentiamo spesso stranieri morali, facciamo fatica a condividere la nostra visione del mondo e la nostra scala di valori, non di rado avvertiamo lo sfilacciarsi del tessuto sociale. Per questo è importante che ognuno chiarisca a se stesso quali sono i suoi principi morali. Sarà un grande momento di riscoperta per tutti i partecipanti dei fondamenti del proprio sentire morale".

Ospite di questo secondo incontro è Alessandra Viola (foto), scrittrice e giornalista, produttrice tv: a lei il compito di approfondire con Mancuso che attraverso domande e sottolineature offrirà una riflessione su quanto emerso.