Vito racconta la "sopravvivenza gastronomica"

È un ospite frequente delle stagioni del Teatro Celebrazioni e i suoi spettacoli hanno collezionato un sold out dietro l’altro. È il comico, attore e cabarettista Vito, che torna a calcare il palcoscenico di via Saragozza con il nuovo show intitolato L’altezza delle lasagne, un "monologo di sopravvivenza gastronomica" – come cita il sottotitolo dello spettacolo – in programma stasera alle 21. Al centro dello show c’è il mondo della cucina con tutte le sue mistificazioni, ossessioni e derive. Appassionato gourmand e conduttore di seguitissime trasmissioni di cucina – tra cui Vito con i suoi su Gambero Rosso Channel – l’attore affronta con ironia e un pizzico di cattiveria il tema del cibo, a lui particolarmente caro. Con la comicità che lo contraddistingue prende di mira tutte le manie e gli eccessi che oggi connotano l’argomento, dalla scelta delle materie prime ai ristoranti, passando per le allergie, le intolleranze, le diete e sino alle mode alimentari. "Non offendo e non giudico nessuno – dichiara il comico – ma siamo talmente ossessionati da ciò che mangiamo o che vorremmo mangiare, che siamo diventati grotteschi". "Perché è scomparsa la rucola e siamo invasi dall’avocado? Chi ha deciso che non serve più la mezzaluna? Da quando l’uomo ha smesso di fare da mangiare e si è trasformato in chef? Si può preparare una torta di mele ecosostenibile senza sfruttare l’ambiente?".

Da questi interrogativi prende le mosse Vito per affrontare il tema, accompagnando il pubblico in un viaggio esilarante e spietato sul malsano e perverso rapporto tra l’uomo e il piano cottura. Uno show "politicamente scorretto" in cui chiunque si sentirà in qualche modo coinvolto. Ma la morale sarà sempre e solo l’amore: cucinare con amore, per chi si ama (compresi se stessi), amando l’ambiente che ci circonda, senza sprechi né eccessi.