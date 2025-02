Vittime delle foibe, incontro sull’Istria

Un libro per celebrare il Giorno del Ricordo 2025. A Marzabotto, nella ricorrenza annuale dedicata alle vittime delle foibe, verrà presentato il volume ‘Identità di confine. Storia dell’Istria e degli istriani dal 1943 a oggi’ di Mila Orlic, edito da Viella. L’incontro si svolgerà oggi alle 18 nella sala polivalente della casa della Memoria e della Cultura di via Aldo Moro 2. L’autrice, professoressa di Storia contemporanea dell’università di Rijeka, ripercorre la storia dell’Istria dal crollo del regime fascista con la consultazione di inedite fonti recuperate dagli archivi serbi e croati. L’incontro sarà aperto dai saluti dell’amministrazione comunale e della presidenza del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto.

f. m.