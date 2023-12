Il Bologna vince a Salerno e la Torre degli Asinelli si colora di rossoblu

Bologna, 10 dicembre 2023 - Si festeggia a Salerno, si festeggia a Bologna. L'onda lunga della vittoria rossoblú all'Arechi (e del quarto posto momentaneo) è arrivata fino sotto alla Due Torri, con la torre Degli Asinelli che per l'occasione – come omaggio di Confcommercio Ascom – si è illuminata dei colori sociali della squadra di Thiago Motta, allietando la serata ai tanti bolognesi e non a passeggio per il centro, ultimi scampoli di un weekend ormai agli sgoccioli.