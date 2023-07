Vittorio Prodi, i funerali il 1° agosto nella parrocchia di Sant’Anna di via Siepelunga a Bologna

Bologna, 31 luglio 2023 – Si terrà domani, martedì primo agosto il funerale di Vittorio Prodi, fratello dell'ex presidente del Consiglio Romano. L’ultimo saluto alle 9 nella parrocchia sant'Anna di via Siepelunga 39 a Bologna.

La camera ardente dell'ex eurodeputato, morto ieri a 86 anni, è aperta oggi all'hospice di Bentivoglio, dalle 14.30 alle 18.

Impegnato anche lui in politica come presidente della Provincia di Bologna dal 1995 al 2004 (come rappresentante della Margherita), come parlamentare europeo per due mandati nel 2004 e nel 2009, laureato in fisica, è stato professore all‘Università di Bologna e ricercatore in vari istituti, Vittorio Prodi è stato anche presidente dell‘Azione Cattolica di Bologna dal 1986 al 1992. Numerosi i messaggi di cordoglio da esponenti politici.

Nella seduta odierna del Consiglio metropolitano il sindaco Matteo Lepore ha ricordato l'ex presidente della Provincia di Bologna Vittorio Prodi e chiesto all'Aula di osservare un minuto di silenzio in suo ricordo. “Vorrei ricordare, in questa seduta, Vittorio Prodi, già presidente della Provincia di Bologna – ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore -. Prodi è stato per molti anni professore di Fisica presso l’Università di Bologna, ma il suo impegno accademico è sempre stato accompagnato da un forte impegno civile e politico, durante l’intero arco della sua vita. A Bologna è stato presidente dell’Azione Cattolica e poi, dal 1995 al 2004, presidente della nostra Provincia. In quegli anni Vittorio Prodi è stato il simbolo di una stagione di impegno politico e istituzionale che sul nostro territorio ha coinvolto tante persone della società civile in un nuovo impegno per la collettività e il bene comune. Ha poi proseguito il suo impegno a favore delle istituzioni servendo come parlamentare europeo, sempre eletto a Bologna, dal 2004 al 2015”.

“Uno dei lasciti che ha un altissimo valore simbolico per tutti noi – ha aggiunto Lepore –, che ha caratterizzato i suoi due mandati, è sicuramente la fondazione della Scuola di Pace di Montesole a Marzabotto, sui luoghi dell'eccidio nazifascista: un luogo che continua a essere di impegno e ispirazione per la fratellanza tra i popoli dell'Europa. Oggi lo ricordiamo con affetto e riconoscenza, e ci stringiamo in un abbraccio alla famiglia, già duramente colpita nei mesi scorsi dalla scomparsa di Quintilio Prodi, fratello di Vittorio, e poi di Flavia Franzoni. Insieme vi chiedo di dedicargli un minuto di silenzio e di raccoglimento”.