Vittorio Sgarbi presenta la mostra Una lezione sul Rinascimento

Un serata dedicata all’arte parlando di due grandi pittori ferraresi come Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa quella che si è svolta sabato sera al Circolo della Caccia di Bologna. Dopo gli onori di casa fatti dal presidente Roberto Iseppi e grazie al consigliere del Circolo della caccia Michelangelo Poletti, è andato in scena un evento che ha visto come ospite il critico d’arte Vittorio Sgarbi.

Il professore ha intrattenuto

i numerosissimi presenti illustrando alcuni quadri della mostra ‘Rinascimento a Ferrara. Ercole de’ Roberti

e Lorenzo Costa’.

L’esposizione che vede protagonisti i due grandi pittori ferraresi è appena stata inaugurata nella bellissima cornice del Palazzo dei Diamanti a Ferrara (la mostra è partita il 18 febbraio e sarà visitabile fino al 19 giugno 2023) ed è curata dallo storico dell’arte Sgarbi e da Michele Danieli.