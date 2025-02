Viva le coppie d’oro e di diamante. La sindaca: "Ci regalate speranza"

Una sala brulicante, quella del Circolo Arci di San Lazzaro, domenica mattina per la cerimonia dedicata a chi ha raggiunto il traguardo delle nozze d’oro e di diamante. Nella Sala 77 la sindaca Marilena Pillati ha consegnato 70 pergamene a tutte le coppie che hanno accettato l’invito dell’amministrazione comunale a festeggiare insieme il traguardo dei 60 anni e dei 50 anni di matrimonio.

"Sono onorata di potervi consegnare queste pergamene a nome della nostra comunità – ha detto la sindaca Pillati –. Si tratta di un piccolo gesto dell’amministrazione che, però, vuole esprimere il grande senso di ammirazione che nutriamo per voi che siete un esempio straordinario di amore. Un esempio non solo per i vostri figli, i vostri nipoti e per tutte le persone a voi più care, ma soprattutto per quelle giovani coppie che hanno scelto, o magari stanno per farlo, di intraprendere un percorso di vita assieme attraverso il matrimonio. Il traguardo che festeggiate oggi è la dimostrazione che costruire qualcosa che possa durare nel tempo, che riesca a sopravvivere alle difficoltà di tutti i giorni, sia davvero possibile".

Alla cerimonia hanno partecipato 70 coppie: 21 festeggiavano le nozze di diamante con 60 anni di nozze, mentre 49 sono state quelle che hanno tagliato il traguardo del mezzo secolo di vita assieme.

z. p.