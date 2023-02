"Viviamo in un tempo di violenza Noi diventiamo artigiani di pace"

Con il mercoledì delle Ceneri è iniziata la quaresima, un tempo in cui la preghiera, l’elemosina e il digiuno aiutano l’uomo a spogliarsi del superfluo per ritrovare se stesso. Il cardinale Matteo Zuppi non ha dubbi sul fatto che i tre binari quaresimali in questo 2023 debbano convergere verso un unico orizzonte quello della pace. "C’è bisogno di tornare a essere noi stessi per essere artigiani di pace – ha spiegato ieri in cattedrale l’arcivescovo –. Questo tempo di tanta violenza ci chiede di essere artigiani di pace. La conversione del nostro cuore oggi ci chiede di essere uomini di pace e c’è fretta perché se non combattiamo il male, poi il male vince. Il male non è mai innocuo, ma dilaga e porta tanti frutti avvelenati: spesso li vediamo e ce ne accorgiamo quando diventano incredibili o impensabili, ma sono cresciuti proprio perché non li abbiamo combattuti. Come tanta guerra, che nasce perché non l’abbiamo combattuto per la pace: la guerra nel Donbass era iniziata nel 2014 e noi non abbiamo fatto nulla". Ed è in questa indifferenza che il male trova un terreno così fertile da diventare difficilmente contenibile nel momento in cui si manifesta. "Quando la guerra dilaga è davvero difficile fare qualcosa, ma noi dobbiamo sempre credere che si possa e si debba fare qualcosa, non possiamo arrenderci. Per questo, intanto, cominciamo a essere uomini di pace. La nostra elemosina sia regalare parole buone, attenzione, gentilezza, riguardo verso chiunque, specialmente verso chi non è considerato o visto con sospetto e pregiudizio. Una elemosina che significa donare gratuitamente solidarietà a chi è profugo nei Paesi vicini o nei paesi colpiti dal male e a quanti sono dovuti scappare dalle proprie case per le conseguenze della guerra che significa vivere l’inferno della povertà e della fame". Domani sera, sempre in cattedrale, si terrà una veglia ecumenica per la pace a partire dalle 20.

Massimo Selleri