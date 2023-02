Voci dall’abisso si alzano a Palazzo Fava

Dicono che in Iran si può essere artiste, ma bisogna adattarsi ai diktat della censura, magari cercando strade espressive alternative, fatto che talvolta può alimentare una creatività molto originale. Ma se non riesci a piegare la tua necessità espressiva ai voleri di un regime, allora devi lasciare la tua terra. Ecco come sono arrivate a Bologna Pegah Pasyar, Reyhaneh Alikhani, Golzar Sanganian e Khorshid Pouyan, protagoniste della mostra Voci dall’abisso. Quattro artiste iraniane a Bologna, curatela di Marco Baldassari, a Palazzo Fava per pochissimi giorni, dal 2 al 5 febbraio.

È a tutti gli effetti un instant show, la mostra al terzo piano del Palazzo, perché è nata sull’onda emotiva della violenta repressione culturale, che la popolazione iraniana si è trovata di nuovo a vivere, da quattro mesi a questa parte, a partire dall’uccisione di Mahsa Amini, la ragazza iraniana arrestata lo scorso 13 settembre, dalla polizia morale, per aver violato il codice d’abbigliamento islamico. E si è inserita nell’esposizione dedicata a Giovanni Fattori, nelle sale dove si terranno vari incontri nelle prossime settimane. Ma non si poteva dire di no a un moto così poeticamente ribelle delle quattro artiste, che nella nostra città hanno studiato all’Accademia di Belle Arti, forgiando uno stile personalissimo che racconta fortemente la splendida cultura iraniana, tra recupero di tradizioni tessili mandate in corto circuito dal pensiero concettuale e una ricerca costante con le proprie radici.

A questo proposito è proprio Khorshid Pouyan a dire: "Vogliamo raccontare la vera cultura iraniana attraverso il nostro vissuto e questo momento di crisi ha forzato il desiderio di unirci e mostrare che il popolo iraniano è molto di più della situazione attuale".

Aver accesso a un museo e poter mostrare un corpo di donna nudo che rivendica il suo posto e ricerca la libertà, in Iran non sarebbe possibile, in generale l’arte figurativa è condannata. Ma qui ci si sente libere di farlo e in generale, le artiste affermano di non sentirsi fragili, di non temere ripercussioni familiari nel proprio paese, "questa è la nostra forza" affermano. Ed è una fortuna che Pegah Pasyar, impiegata all’Archivio fotografico di Paolo Ferrari e curato da Marco Baldassari, abbia avuto l’idea di domandare uno spazio a Palazzo Fava coinvolgendo le colleghe.