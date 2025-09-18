’Voci per la Palestina’: gli artisti in piazza

È un elenco lungo, che comprende i nomi più rappresentativi della scena, vivacissima negli ultimi anni, del jazz italiano. Uniti, per il concerto ‘Voci per la Palestina’, che andrà in scena il 23 settembre in piazza Lucio Dalla all’interno di DiMondi Festival. Una lunga giornata di musica e solidarietà, organizzata per esprimere la propria vicinanza alla tragedia del popolo palestinese. Una iniziativa organizzata dal movimento omonimo, promosso dall’associazione ‘Artists for Palestine Italia’, che ha come obiettivo, affermano, quello di "mettere l’arte al servizio della giustizia, della pace e della solidarietà". Un appello lanciato da personalità protagoniste del jazz nazionale, Simona Parrinello e Chiara Pancaldi, ideatrici del movimento e da Carlo Maver, rivolto ai tanti artisti che credono che la musica possa essere non solo intrattenimento, ma anche testimonianza di una vicinanza e di un sostegno, nel momento in cui le immagini di quello che avviene a Gaza irrompono ogni giorno nelle nostre case. "L’arte – dicono – può e deve essere un ponte tra i popoli, capace di unire le coscienze. Per questo sosteniamo, in modi da definirsi, eventuali azioni di boicottaggio del concerto dei Radiohead" La giornata inizia alle 17.30 e prevede una alternanza di esibizioni dal vivo, letture, testimonianze, collegamenti in diretta e contributi video, come quelli di Paolo Fresu, della pianista Rita Marcotulli e del sassofonista e clarinettista Gabriele Coen. Decine i musicisti che hanno risposto, portando in piazza Lucio Dalla il loro linguaggio sonoro. Molti sono legati a Bologna, come la cantante brasiliana Tati Valle, Eloisa Atti, Silvia Donati e il chitarrista Stefano Pilia, tra i più apprezzati strumentisti del rock contemporaneo. Poi ci sono nomi storici del jazz italiano, alcuni di fama internazionale, come Roberto Ottaviano, sassofonista che nella sua lunga carriera ha collaborato con stelle come Chet Baker e Dizzy Gillespie. Insieme a lui ci sarà la cantante e compositrice Maria Pia De Vito che con il suo lavoro ‘Nauplia’ ha sperimentato la fusione tra la melodia della canzone tradizionale napoletana e il jazz e Simona Severini, cantante anche lei, che in ‘Fedra’ ha riletto arie e madrigali di Monteverdi in chiave contemporanea, tra classicismo e cultura afro americana. In cartellone anche, tra i tanti Marco Zanotti con la sua Classica Orchestra Afrobeat, tra partiture barocche e omaggi al ‘padre’ della musica africana Fela Kuti, il virtuoso della tromba Fabrizio Bosso e l’attore e regista bolognese Nicola Borghesi. Atteso anche, in un cartellone che si arricchisce continuamente di nuovi artisti, Moni Ovadia. Tantissime anche le realtà che collaborano alla realizzazione di Voci per la Palestina, da Amnesty International a Emergency, da Medici Senza Frontiere alla Federazione Nazionale Il Jazz Italiano e al Link Bologna, tra le molte.

Pierfrancesco Pacoda