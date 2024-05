Voci, suoni e immagini d’autore. Pit Coccato e Agnemag a teatro

Oggi, alle 21, al teatro Biagi D’Antona di Castel Maggiore è in programma il terzo appuntamento di CondimentiOff. Ospiti il cantautore e musicista Pit Coccato, voce e chitarra, e la cantante musicista Agnemag (Agnese Carbone), voce e chitarra. Una voce maschile e una femminile che conducono in un viaggio musicale oltre lo stivale. Pit Coccato è un cantautore polistrumentista. Le sue canzoni, in lingua inglese, risentono del lungo periodo in cui ha vissuto in Irlanda dove si è temprato nelle doti di scrittura e di live performance. Agnemag lavora con la musica e le immagini. Nell’occasione sarà presentato il nuovo Ep di Coccato dal titolo ‘Tales of lonely nights’ prodotto da Daniele Celona. A corredo di questo lavoro è stato realizzato un fumetto e ogni canzone è stata illustrata.