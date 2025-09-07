Voglia d’autunno al Poranceto. Torna la Festa della Smielatura

Torna la festa della smielatura, un grande classico del settembre camugnanese. Oggi, dalle 10 alle 18, nel museo del bosco del parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone saranno ospitate le iniziative che compongono l’evento. Come da tradizione, le protagoniste saranno apicoltura e natura. Dalle 10 alle 18 ci sarà il mercatino dei prodotti dell’ alveare e si potranno gustare le specialità gastronomiche preparate dalla pro loco di Baigno. Alle 10.30 partirà una facile escursione nei dintorni del Poranceto, in compagnia di una guida ambientale esperta.

La durata della passeggiata è di un’ora, con rientro alle 12.30. Obbligatoria la prenotazione al 3486965830. Nel pomeriggio sarà la volta della musica e delle attività di intrattenimento, adatte anche ai più piccoli: alle 14.30 lo spettacolo ‘Magico Turra - un po’ di magia’ e, dalle 16, il laboratorio creativo ‘Dal bosco alla cera d’ api’. Fra le conferme di quest’ anno ci sarà la presenza degli scalpellini della Valle del Reno. La bottega della lavorazione della pietra sarà presente con uno stand dove sarà possibile reperire tutte le informazioni sui prossimi corsi di avvicinamento alla scultura e sulle altre iniziative dell’associazione, ammirare le opere esposte e seguire di persona il lavoro degli artigiani.

Quella del Poranceto è la prima tappa di una triade di iniziative in quel di Camugnano: l’appuntamento è già fissato per il 9 novembre, in occasione della Tartufesta. Poi gli scultori saranno nuovamente a Camugnano la prossima primavera, in occasione dell’inaugurazione degli interventi di rigenerazione urbana attualmente in corso. Oggi, per ragioni di sicurezza, le auto verranno parcheggiare lungo la strada provinciale e sarà garantito un servizio di navetta fino al luogo della festa. Per info www.enteparichi.bo, oppure 051932525.

Fabio Marchioni