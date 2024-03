Voglia di Champions. L’Allianz sfida il Fenerbahce

C’è un ultimo durissimo ostacolo tra l’Allianz Vero Volley Milano e una storica finale di Champions League. Stasera, alle 20, Paola Egonu e compagne ospiteranno il Fenerbahce nell’andata delle semifinali della massima competizione continentale, traguardo che non era mai stato raggiunto dalla squadra del Consorzio.

Proprio con l’arrivo dell’opposto della Nazionale da Istanbul (sponda VakifBank) si era capito che un posto tra le prime quattro d’Europa era l’obiettivo minimo per una squadra forte e ambiziosa.

Nelle ultime settimane però non è filato tutto per il verso giusto e qualche sconfitta di troppo in serie A1 è costata per il momento anche la seconda posizione in classifica, dove ora si trova la Savino del Bene Scandicci. Nulla, comunque, è perduto e il ritorno al successo pieno sabato scorso con l’Honda Olivero San Bernardo Cuneo è stato il modo migliore per avvicinarsi a una grande sfida. Le turche, oltre che sulla grande ex Magdalena Stysiak, possono contare su Fedorovtseva e soprattutto Melissa Vargas: la cubana, dopo la prima parte di stagione in Cina con il Tianjin, è tornata a Istanbul per riportare in giallo e blu un titolo europeo che manca dal 2012.

Il peggio però sembra passato per Milano e un successo casalingo permetterebbe di giocarsi nel ritorno (in programma martedì 19) il biglietto per la finale con maggiori possibilità di qualificazione.

Lo sa bene anche coach Marco Gaspari: "Per noi è una gioia essere arrivati fino a qui, ma sappiamo che dobbiamo scendere in campo e giocare con l’obiettivo di vincere. La nostra squadra è stata allestita per competere al massimo livello e non dobbiamo accontentarci. Le nostre avversarie non hanno bisogno di presentazioni, hanno un roster importante e come noi vorranno arrivare in finale. Sarà fondamentale cogliere un buon risultato in questa prima gara, per affrontare al meglio il ritorno al Burhan Felek Voleybol Salonu, che sarà una bolgia".