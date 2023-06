"Vogliamo gli stessi diritti degli altri"

Per la prima volta le lavoratrici del sesso in Italia vanno a congresso, a Bologna.Dopo l’assemblea nella sede del Mit, ieri si è tenuto un convegno in Sala Borsa. La richiesta di associazioni e movimenti è de-criminalizzare la prostituzione e garantire alle ‘sex workers’ gli stessi diritti che hanno altri lavoratori. In Italia la prostituzione non è reato, ma sono altre norme, come quelle su favoreggiamento e adescamento, che si concentra la richiesta di depenalizzazione. A causa di questi reati "non possiamo lavorare nelle case, formare cooperative o avere copertura sanitaria", affermano le attiviste. "Tra poco metteremo le tende come gli studenti – dice con una battuta Pia Covre, leader del Comitato per i diritti civili delle prostitute –. Paghiamo le tasse, si prenda atto che è un lavoro"