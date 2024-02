"Vogliamo realizzare un Consiglio per i ragazzi. Colmeremo le distanze con i giovani del Quartiere"

Abbiamo intervistato la presidente del Quartiere Navile, Federica Mazzoni, da sempre impegnata in politica, nella lotta per la parità di genere e per i diritti. Insieme, abbiamo riflettuto sulla giornata mondiale contro la violenza sulle donne. "La violenza sulle donne è un fenomeno culturale e sociale, ha attinenza con l’educazione – ha spiegato Mazzoni –. Amare significa rispettare e volere il bene di una persona in quanto diversa da noi e libera. La società risente di un‘organizzazione millenaria errata, secondo la quale le donne dovrebbero avere un ruolo di sottomissione nelle relazioni affettive e nella società. Se ci pensate, le donne sono molto meno presenti nelle posizioni di potere nella vita pubblica e sociale". Secondo la presidente, bisogna “liberare” gli uomini dagli stereotipi. Essere virili non significa usare le mani, la vera forza è essere in grado di esprimere le proprie emozioni, anche quando fanno male, imparando a gestirle. L’altra persona è libera di lasciarci, non è di nostra proprietà.

Poi, abbiamo parlato di politica e di giovani. La presidente ci ha spiegato che il Navile è uno dei Quartieri con il più alto numero di adolescenti. "Voi siete già cittadini – ha concluso Mazzoni –. Tutti i Quartieri hanno proposto l’istituzione del Consiglio di Quartiere dei ragazzi e delle ragazze: spero di poterlo realizzare il prossimo anno. Sarebbe un modo per colmare le distanze".