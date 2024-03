"Vogliamo ripagare l’impegno di Saputo"

Valentino Di Pisa, presidente dell’Associazione commercianti rossoblù, con l’iniziativa di Ascom gli esercenti mostreranno il loro tifo?

"Valorizziamo ancora di più il legame esistente tra la società, la città e il nostro tessuto produttivo, grazie agli allestimenti che verranno realizzati nelle aree commerciali, con i colori naturalmente che ci stanno a cuore. Un’immagine interamente rossoblu per gli esercenti".

L’intera città, quindi, sarà dipinta con i colori sociali...

"Ci saranno nelle nostre attività associate i colori della squadra, proprio come riconoscimento alla società per il lavoro svolto negli anni. Come associazione, abbiamo partecipato a momenti complicati, contribuendo anche economicamente con una quota destinata al Bfc. Con questa iniziativa, ripaghiamo proprio questo impegno svolto dalla società che ha sede a Casteldebole".

Che messaggio lanciate?

"Non è solo un segnale di affetto nei confronti della società e della squadra, ma un riconoscimento per la società che ci sta portando a sognare in questo momento anche l’Europa".

Che significato avrebbe volare in Europa, magari in Champions?

"La visibilità ormai non è solo legata alla competizione sportiva, ma anche alla città, sotto il punto di vista del turismo. È un quadro attrattivo per il tessuto imprenditoriale e produttivo, per l’intera città. È stato un gioco facile pensare a questa iniziativa, in partenza lunedì. E il Bologna Calcio ne è stato molto entusiasta".

m. m.