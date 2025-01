’Void Ideas’, l’arte secondo Pasquini

La programmazione espositiva annuale dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna chiude il 2024 e lo riapre in bellezza con una ’quasi-retrospettiva’ dedicata a Stefano W. Pasquini. Nato a Bologna nel ’69, l’artista, da oltre trent’anni conduce una ricerca che sfugge a qualsiasi classificazione canonica.

La personale – intitolata Void Ideas, a cura di Sandro Malossini – ha inaugurato il 17 dicembre in viale Aldo Moro 50 e lì sarà visitabile fino al 24 gennaio. In esposizione una trentina di opere tra dipinti, fotografie, sculture, video, stampe e installazioni realizzate tra il 2000 e i nostri giorni. Nel catalogo che accompagna la mostra, il curatore scrive: "L’opera di Pasquini attraversa linguaggi diversi modificandoli a suo piacere, usa la parola come immagine e pone il significato a latere, come seconda lettura, come serio divertissement di se stesso. Ma tutto il lavoro è negazione della casualità, è frutto di maturazione lenta e accudita, portatore di pulsioni, di respiri affannosi e ricomposti, ricontrollati, ripensati".

Emblematica in questo senso è ’The Book of People’, un’opera in divenire in cui l’artista chiede al pubblico di raccontare una storia legata ad una persona cara, della quale poi ne dipinge il ritratto. Tuttavia, l’opera forse più rappresentativa della poliedricità di Pasquini è ’Negotiate your freedom’, un neon in cui l’artista invita il fruitore ad agire liberamente nel tentativo di difendere la propria libertà di espressione.

Non a caso, Lorenzo Balbi direttore di MAMbo, definisce il suo lavoro "una riflessione sull’oggi, sulle categorie della vita, sulle contraddizioni della politica e del vivere quotidiano". Pertanto, attraverso un’attenta osservazione dei dettagli, l’artista costruisce una narrazione che spesso sollecita lo spettatore ad una presa di coscienza nei confronti delle tematiche affrontate.

Manuela Valentini