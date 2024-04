Vola alto il tour ’Infinito’ di Roberto Vecchioni

Rinviato lo scorso 5 aprile per un’influenza, arriva finalmente all’Europauditorum ’L’infinito tour’ di Roberto Vecchioni, domani sera alle 21, per un tutto esaurito annunciato da tempo.

"L’Infinito è un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi. Emerge – spiega l’artista – un mio concetto recente, nuovo, di grande amore per tutto ciò che si fa e si vive. Ma è anche una specie di ritorno, uno sguardo sul passato con le canzoni di prima…E come poi tutto si sia ricomposto in un’unica idea, che è quella di amare la vita comunque sia, bella o brutta perché in realtà è sempre bella. Siamo noi che a volte la immaginiamo in un altro modo".. Dunque, un vero show, non solo concerto. La prima parte è dedicata ai brani de ’L’Infinito’ per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme la musica, la parola e l’immagine. Le canzoni sono accompagnate da video e immagini che trasmettono l’essere delle stesse canzoni e che avvolgono il pubblico in una dimensione immaginaria e raffinata. Vecchioni è accompagnato dalla sua band storica costituita da Lucio Fabbri (pianoforte, violino, mandolino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria).

L’album ’L’Infinito’ ha visto il ritorno di Francesco Guccini nel singolo ’Ti Insegnerò a Volare’ e nonostante la scelta, in controtendenza, di rinunciare alle piattaforme streaming e download per veicolare la musica solo con i supporti tradizionali, ’L’Infinito’ è certificato Disco d’Oro.