Vola dallo scooter dopo lo schianto: muore un giovane

LIDO DEGLI ESTENSI (Ferrara)

L’impatto con l’auto, poi il volo sull’asfalto. Non c’è stato scampo per un giovane scooterista che ha perso la vita, nella tarda serata di sabato, in seguito ad un terribile incidente accaduto sulla Romea, all’altezza del Lido degli Estensi (Ferrara). La vittima è Michele Picciafoco, 29 anni, originario di Napoli ma residente a Ravenna. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro con un’autovettura. I carabinieri di Comacchio stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Il ragazzo stava viaggiando lungo la Statale in sella a un T-Max quando, per cause che sono in corso di accertamento, si è scontrato con una Golf. L’urto è stato violentissimo, tanto da sbalzare il centauro dalla sella. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma, sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo i tentativi di rianimazione, hanno dovuto constatare il decesso del giovane.