Vola fuori strada all’alba. Automobilista gravissimo

Grave incidente stradale ieri mattina a Castello d’Argile con il bilancio di un automobilista ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Si tratta di un 33enne, straniero, originario del Marocco, residente nel comune di Galliera, che ha fatto tutto da solo. Da quanto si è potuto apprendere, l’uomo, alla guida di una Volkswagen Golf (nella foto), intorno alle 7,30 stava percorrendo, in direzione Pieve di Cento, la Sp San Benedetto, nel territorio del comune di Castello d’Argile, quando dopo via Sant’Andrea, ha perso il controllo dell’automobile ed è finito nel canale che scorre lungo la strada.

Secondo le prime informazioni il marocchino sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo a diversi metri di distanza dalla macchina. E’ stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, l’elisoccorso e la polizia locale dell’Unione Reno Galliera. Vista la gravità della situazione lo straniero è stato stabilizzato e quindi è stato portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna in elicottero e le sue condizioni sarebbero critiche.

Al vaglio della polizia locale la dinamica del sinistro. A quanto è risultato non sarebbero stati coinvolti altri mezzi e l’automobilista avrebbe fatto tutto da solo. In quel momento la strada, provinciale, che collega il comune di San Pietro in Casale a quello di Pieve di Cento e che attraversa, seppur in minima parte, il territorio comunale di Castello d’Argile, era asciutta e non presentava tratti scivolosi o ghiacciati. Le ipotesi al vaglio della polizia locale potrebbero essere dunque quelle di una distrazione, di un guasto meccanico o di una velocità eccessiva. L’incidente ha causato rallentamenti su questa arteria stradale solitamente molto trafficata. La polizia locale infatti ha dovuto chiudere parzialmente, a senso unico alternato, il tratto stradale dove si è verificato l’incidente per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi e poi la rimozione della Volkswagen Golf.

Pier Luigi Trombetta