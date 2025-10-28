Vola la raccolta differenziata: la fa il 74%

A San Lazzaro cresce la raccolta differenziata: superato il 74 per cento. Nel mese di settembre 2025 la percentuale di raccolta differenziata a San Lazzaro ha raggiunto il 74,29 per cento, un risultato che segna un importante passo avanti nel percorso verso una città più sostenibile visto che il dato precedente era fermo al 56,7 per cento. Parallelamente, i primi dati evidenziano anche un significativo calo nella produzione dei rifiuti indifferenziati: a settembre 2024 erano stati raccolti complessivamente 751.730 chilogrammi, mentre nello stesso mese del 2025 la quantità è scesa a 354.870 chilogrammi, con una riduzione del 52,8 per cento.

Un miglioramento ancora più evidente se si osserva la produzione pro capite: nei mesi di agosto e settembre, in cui la riorganizzazione del nuovo sistema di raccolta era ormai a regime, la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti per abitante è passata da 41 a 24 chilogrammi, con un calo di oltre il 40 per cento. Numeri che confermano la direzione intrapresa dal Comune di San Lazzaro, impegnato a promuovere comportamenti virtuosi, ridurre l’impatto ambientale e incentivare una gestione più efficiente dei rifiuti. "Questo risultato – dichiara la sindaca Marilena Pillati – è motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra comunità. Superare il 74 per cento di raccolta differenziata significa che la disciplina, l’attenzione e il senso civico dei cittadini stanno producendo i primi effetti concreti. Ringrazio tutte le sanlazzaresi e i sanlazzaresi per l’impegno dimostrato in questi mesi di cambiamento: la transizione verso un sistema di raccolta più puntuale e sostenibile non è semplice, ma il contributo di ciascuno sta facendo la differenza. L’obiettivo, come abbiamo detto fin dall’inizio, è quello di stimolare comportamenti più attenti, sostenibili e capaci di prendersi cura dell’ambiente e del futuro delle nuove generazioni".

"Siamo consapevoli che l’introduzione di questa novità abbia comportato l’impegno di tutti per adattarsi ai cambiamenti e che ci siano stati alcuni disagi iniziali dovuti soprattutto alla gestione del nuovo sistema – aggiunge la vicesindaca e assessora all’Ambiente e ciclo dei rifiuti, Sara Bonafè –. Proprio per questo stiamo continuando a monitorare la situazione e a dialogare con i cittadini per individuare insieme le soluzioni più efficaci. I risultati raggiunti dimostrano però che la strada intrapresa è quella giusta".

Zoe Pederzini