‘Vola’ l’arte di Rizzoli nello spazio di Pietro

Una piccola chiesa sconsacrata nel cuore di Bologna tramutata in uno spazio espositivo: si chiama ‘Pietro’ ed è stato fondato la scorsa primavera da Simone Gheduzzi. Un luogo incantevole che l’architetto bolognese ha progettato con cura, per ospitare una serie di mostre tese a esplorare il rapporto tra architettura e arte. Pertanto, la cultura diventa la chiave per aprire il portone di un gioiello architettonico. L’obiettivo di ’Pietro’ è dare spazio a tutti quegli artisti che hanno volontariamente scelto di rimanere ai margini del sistema dell’arte o dell’industria culturale. Oggi il protagonista della mostra intitolata Vola e a cura di Marcello Tedesco è Roberto Rizzoli, artista bolognese classe ‘52. La personale s’inaugura alle 18 in via Galliera 20. In esposizione due tele monumentali del ’96, entrambe intitolate per l’appunto Vola, in cui è possibile rintracciare un chiaro rimando all’architettura. Rizzoli si è formato sotto la guida di Carlo Santachiara; giovanissimo, ha avuto il privilegio di viaggiare in Italia e in Europa per conoscere i grandi maestri dell’arte antica che, successivamente, ha saputo fondere con "esperienze estetiche e concettuali molto diverse e apparentemente inconciliabili", scrive Tedesco nel testo critico. Un esempio è dato dalla scelta dell’artista di accostare elementi tipici della pop art ad episodi dell’arte antica e del Novecento, primo su tutti Giorgio Morandi.

In proposito, il curatore spiega: "L’eterogeneità delle passioni di Rizzoli è la caratteristica che gli offre la spinta per creare qualcosa di magico. Se c’è un prezzo da pagare per intraprendere percorsi autonomi, esiste anche il beneficio di scoprire qualcosa che, percorrendo le strade abituali, non si incontrerà mai: l’inedito". L’allestimento della mostra è a cura di Gheduzzi, progettista di una sorta di labirinto che conduce ai margini, da intendere non come luogo di esclusione, ma come linea che "confina con un altrove di libertà e di placida audacia". Infine, lo stesso Gheduzzi è autore anche di un’opera ispirata all’arte di Rizzoli che rimarrà nello spazio in forma permanente come ‘segno’ della loro relazione artistica. Fino all’8 dicembre, dal giovedì al sabato, dalle 16 alle 19.

Manuela Valentini