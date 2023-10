Volano stracci tra i giovani dem. Liti tra regolamenti e correnti

Bufera in casa dei Giovani democratici. C’è chi punta il dito sul correntismo che avrebbe contagiato anche "il nuovo Pd" di Elly Schlein, chi, invece, risponde citando regolamenti e statuti. Resta il fatto che in casa delle future leve dell’ex partitone, volano gli stracci su chi è titolato a gestire il prossimo congresso. Ma anche sulle eterne divisioni di chi milita nel Pd. Ad aprire la discussione, via social, è Rosy Davidde, segretaria uscente dei Gd di Bologna (che non intende ricandidarsi, ndr), vicina a Stefano Bonaccini. La giovane dem accusa i Gd regionali (guidati da Filippo Simeone, vicino a Schlein, ma non si è schierato alle ultime primarie) di aver "commissariato la federazione dei Gd di Bologna senza motivo". E definisce il nuovo Pd composto "di qualche cuor di leone che risponde solo a qualche capo corrente locale sempre alla ricerca di posti"... Insomma il ’commissariamento’ è "un blitz anti democratico e vergognoso", visto che qualcuno ha "approfittato delle mie attuali condizioni di salute" (Davidde fa la spola tra casa e ospedale da qualche mese, ndr).

La Federazione regionale dei Gd, dalla sua, rivendica il ricorso alla commissione di garanzia regionale, visto che tempi e modalità definite dal regolamento non sarebbero state rispettate dalla federazione bolognese. E spiega che non vuole "insinuarsi in vicende personali o polemiche politiche di basso livello e non accettiamo gli attacchi che ci sono rivolti". Chiosa il segretario dei Gd in regione, Simeone (di Sassuolo), tirato in ballo da Davidde: "Sono il segretario di tutti, per questo ho risposto in termini regolamentari. Per il confronto politico c’è il congresso". Per l’ala Schlein un nome papabile potrebbe essere quello di Italo Pomes, giovane dem che viene da Sinistra universitaria, che finì nella bufera anni fa per i guai giudiziari del padre.

Rosalba Carbutti