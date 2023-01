Volantinaggio al mercato "No al maxi-polo commerciale"

"Salviamo Lavino. Non all’Ipermercato". Questo lo slogan stampato su migliaia di volantini che decine di volontari del comitato dei residenti di Lavino di Mezzo hanno distribuito ieri mattina nella piazza centrale di Anzola dell’Emilia tra i consumatori che facevano la spesa alle bancarelle del mercato settimanale e che poi hanno infilato in centinaia di buchette delle lettere dei condomini del paese.

Il volantino annuncia la camminata pacifica e il flash mob che si terrà tra una settimana, sabato 28, quando alle 10,30, dalla piazza di Lavino di Mezzo, un corteo colorato marcerà verso il centro di Anzola, determinato a porre uno stop al progetto del Comune d che vuole realizzare un polo funzionale proprio nel centro di Lavino con un ipermercato di 10mila metri quadri, una serie di palazzine per 183 alloggi di edilizia convenzionata e sociale, un parcheggio di 758 posti auto e un parco pubblico. "Sarà una manifestazione pacifica – annuncia Arianna Di Donato, animatrice del comitato di Lavino – per informare la popolazione dello stravolgimento che subirà la nostra frazione con un insediamento che ci porterà almeno duemila auto al giorno e 10mila nei fine settimana. Un progetto carente che non prevede scuole e strutture sociali. Per la cultura e lo sport". Preoccupati i commercianti di Anzola. "La nostra associazione – sottolinea Jones Berselli, presidente locale di Confesercenti – è l’unica che si oppone al progetto del Comune con cui, sia detto per inciso, collaboriamo in tanti progetti. Siamo disposti a sederci con il sindaco attorno ad un tavolo e affrontare la situazione in modo più sereno e costruttivo".

Nella foto, Fabio Mezzofanti, animatore del comitato “Salviamo Lavino. No ipermercato”