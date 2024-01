Voleva colpire la stazione. Espulso tunisino di 38 anni

Tra gli obiettivi che aveva intenzione di colpire, c’era anche la stazione di Bologna. Ma, più in generale, l’odio scorreva verso l’Occidente intero, un odio racchiuso in quella minaccia esplicitata più volte: "Vengo a Roma e faccio saltare tutto". Così un tunisino di 38 anni è stato espulso con decreto firmato dal ministro Matteo Piantedosi, lo scorso 29 dicembre. L’accusa nei suoi confronti è di "propensione verso posizioni religiose integraliste e oltranziste, connotate da atteggiamenti di intolleranza verso le autorità italiane e da un forte risentimento anti occidentale e anti semita".

Era in Italia con regolare permesso di soggiorno ormai da 23 anni, residente a Salsomaggiore Terme (nel Parmense), nonostante fosse già stato condannato per maltrattamenti e violenza aggravata nei confronti della moglie: l’altro pomeriggio, una nave salpata alle 16 dal porto di Genova l’ha riportato nel proprio Paese d’origine.

Non solo maltrattamenti, però, tra i precedenti: quando lo scorso ottobre gli è stata sospesa la patente di guida per possesso di sostanze stupefacenti, davanti al funzionario della Prefettura il tunisino ha manifestato la propria visione estremista e violenta dell’Islam, affermando come "ci sono sette Paesi che dovrebbero sparire dalla terra". Sempre a ottobre ha telefonato a una assistente sociale del distretto di Fidenza, chiedendo di conoscere il suo indirizzo di casa e, al rifiuto della donna, ha minacciato lei e i carabinieri di Salsomaggiore sostenendo come avrebbe agito "secondo il Corano".

Le indagini portate avanti nei confronti del 38enne hanno permesso di evidenziare come pubblicasse sui social network contenuti emblematici di un orientamento religioso radicale, in cui viene citata l’organizzazione terroristica dello "Stato islamico", Israele è definito uno Stato "teppista", l’Occidente diventa un bersaglio e si inneggia alla jihad, fino ad arrivare a menzionare la stazione bolognese, individuata come possibile obiettivo.

Così, anche alla luce di "una mancanza totale di integrazione sociale e culturale, per il rifiuto dei valori portanti del Paese ospitante", il 38enne è stato espulso e i suoi comportamenti giudicati "una minaccia concreta, attuale e sufficientemente grave alla sicurezza dello Stato", essendo il tunisino in grado di "agevolare in vario modo organizzazione o attività terroristiche anche internazionali".

fra.mor.