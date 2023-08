Voleva rubare uno scooter: arrestato

Tre motorini forzati. Uno a testa. Avevano forse intenzione di fare una gita di Ferragosto in scooter i tre ragazzini fermati la notte scorsa dai poliziotti delle Volanti. Erano circa le 4 del mattino quando una residente ha chiamato il 113, segnalando che tre giovanissimi erano in via Begatto, alle prese con dei mezzi in sosta nella strada. La donna, svegliata dal rumore dei tre maldestri ladruncoli, si era affacciata alla finestra e li aveva visti in azione.

Sul posto erano così corse più pattuglie delle Volanti che hanno sorpreso il maggiore dei tre, un diciottenne italiano di origine straniera, mentre armeggiava con lo sterzo e il quadro di accensione dello scooter, dal quale aveva tirato fuori i fili. Con lui c’erano due amici diciassettenni e, poco distante, i poliziotti hanno trovato altri due motorini che erano stati appena forzati nella stessa maniera.

Il diciottenne, già con precedenti di polizia, al termine degli accertamenti degli agenti è stato quindi arrestato per tentato furto aggravato continuato, in concorso con i due diciassettenni, che sono invece stati denunciati.

Appena due giorni fa, nella stessa zona, anche i carabinieri del Radiomobile avevano arrestato un trentacinquenne nordafricano per ricettazione, perché sorpreso in piazza Aldrovandi, all’alba, a bordo di uno sooter che era stato rubato poche ore prima in un’altra zona della città. Il mezzo è stato subito restituito dai militari al proprietario, che intanto era stato rintracciato.