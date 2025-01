Volevano rovinare la festa Champions. Spranghe, bastoni e caschi in auto. Daspo per quattro ultras rossoblù

Il bilancio è stato positivo. Dopo che la città si è blindata per gestire in sicurezza l’arrivo dei tremila tifosi tedeschi del Borussia Dortmund, martedì sera, la partita di Champions League e tutto ciò che ne era il contorno in tema di ordine pubblico si sono svolti senza troppi problemi. L’impianto di sicurezza predisposto dalla Questura si è dunque dimostrato efficace, con il coinvolgimento di 800 uomini e donne appartenenti a polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria e polizia locale, che, ciascuno per i settori di competenza, hanno garantito controlli e sicurezza nei giorni interessanti dall’evento, ossia dall’arrivo dei tifosi ospiti lunedì fino alla loro ripartenza, ieri. L’attività è stata coordinata dalla cabina di regia istituita ad hoc nella sala operativa della Questura, dedicata a monitorare in tempo reale i servizi durante l’evento.

Così, nonostante gli occhi fossero puntati soprattutto sugli ospiti stranieri (il ’Muro giallo’ è una tifoseria notoriamente facinorosa e alcuni ultras erano stati segnalati alle forze dell’ordine per la loro bellicosità), alla fine il bilancio della serata di martedì è di quattro denunce e Daspo, tutti a carico di altrettanti tifosi bolognesi.

In particolare, gli operatori di Ufficio prevenzione generale, Squadra mobile e Digos, lunedì sera hanno notato quattro giovani intenti a caricare alcuni bastoni a bordo di un’auto nei pressi del bar ’A Skeggia’ di via Andrea Costa, storico luogo di aggregazione degli ultras rossoblù, e poi andarsene sul mezzo. Così, i poliziotti delle Volanti li hanno seguiti fino a via Leandro Alberti, dove li hanno fermati e controllati: sull’auto c’erano una spranga di legno lunga 75 centimetri, un casco integrale nero, tubi di plastica lunghi un metro, due cinghie di cuoio con grosse fibbie in metallo e due fumogeni. Tutto sequestrato. Gli occupanti del veicolo, un bolognese di trent’anni già recidivo e altri tre di 22 e 23 anni, sono stati denunciati, dopo di che martedì il questore ha emesso nei loro confronti i Daspo: il recidivo non potrà accedere agli impianti sportivi per otto anni, con obbligo di firma alla polizia giudiziaria per cinque; per gli altri il Daspo durerà tre anni.

Riflette sul risultato il questore Antonio Sbordone: "Credo che abbiamo dato una grande prova, grazie alla ’squadra’: non solo la polizia le altre forze dell’ordine, ma anche tutti i protagonisti indispensabili per assicurare la gestione dell’evento. Ossia l’amministrazione comunale, con la quale abbiamo lavorato in piena sinergia, e la società sportiva Bologna calcio, le cui professionalità e disponibilità hanno fatto la differenza. Voglio poi ringraziare Tper – prosegue –, senza il cui contributo il dispositivo di ordine pubblico non si sarebbe potuto realizzare, Hera e le associazioni Confesercenti e Ascom, che intesa subito la necessità di una stretta collaborazione l’hanno assicurata in modo esemplare. L’ultimo ringraziamento va ai cittadini, che hanno sopportato con compostezza gli inevitabili disagi".

Federica Orlandi