"Volevano truffarci Li ho cacciati di casa"

"Se mio marito fosse stato solo, non oso immaginare cosa sarebbe potuto succedere. Forse l’avrebbero massacrato di botte, o buttato a terra e derubato di quello che aveva nel portafoglio e di tutti i nostri averi in casa. Vogliamo mettere in guardia i vicini e tutti gli anziani soli come noi dei rischi che corrono. La nostra zona non è più tranquilla come un tempo". È decisa la signora Rina, 78 anni, che con il marito ottantenne, invalido, vive in via dell’Angelo Custode. Lui domenica pomeriggio ha subito un tentativo di truffa, sventato fortunatamente dall’intervento della moglie.

"Stavamo rientrando a casa, un condominio di due piani in cui viviamo soli perché l’appartamento al piano superiore è sfitto. Siamo rientrati in auto lasciandola in una via che costeggia con la nostra e poi siamo entrati nell’androne a piedi – ricostruisce la signora –. Io sono entrata in casa per prima, mio marito, che si appoggia al bastone ed è più lento, era rimasto indietro. Mentre era sulla soglia, è stato fermato da una coppia". Si tratta di due giovani, un ragazzo e una ragazza, dal "viso pulito" ed estremamente cordiali. "Gli hanno chiesto come stava e poi il ragazzo si è presentato: sono Francesco, il terapista dell’ospedale, si ricorda? Sono il figlio di... E intanto cercava di entrare in casa". Ma i due malviventi non avevano notato che dietro la porta c’era proprio la signora Rina, che si stava togliendo le scarpe. "Non mi avevano notata e pensavano che mio marito fosse solo. Lui era rimasto un po’ interdetto sulla soglia, ma io ho subito fatto presente che non conosciamo nessun terapista di nome Francesco e che, pur essendo stato più volte in ospedale e nonostante i problemi alla gamba, mio marito non ha mai fatto fisioterapia". Così i due in tutta fretta si sono dileguati.

"Dopo tre furti in abitazione e uno scippo che ho subito nel 2001, ormai posso dire che Bologna non è più sicura. L’ultima volta siamo stati derubati ad agosto del 2021, quando sono entrata in casa e ho trovato tutto sottosopra mi sono sentita svenire. Anche i miei vicini di recente hanno subito furti in casa. Insomma – conclude la signora – voglio che si sappia questa vicenda perché le persone anziane stiano attente e non si fidino degli approcci da parte di sconosciuti, anche se all’apparenza gentili".

Il marito della signora non se l’è sentita di sporgere denuncia, a causa del disagio per l’accaduto. Una scelta molto spesso diffusa soprattutto dalle vittime di truffe o raggiri, perché si sentono ’in colpa’ per essere caduti nella trappola degli sconosciuti senza scrupoli. Ma l’invito delle forze dell’ordine è sempre quello di denunciare, per permettere loro di fermare il prima possibile chi si approfitta delle persone in condizione di fragilità.

Federica Orlandi