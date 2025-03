Voli Bologna Londra oggi: quali sono quelli cancellati

Bologna, 21 marzo 2025 – Mattinata di grandi code all’aeroporto di Bologna dove, oltre ai soliti rallentamenti ai controlli, si è riversato anche il blackout dello scalo di Heathrow, l’aeroporto di Londra dove si è sviluppato un importante incendio che ha coinvolto la sottostazione elettrica.

Cosa succede nei cieli

L'aeroporto di Heathrow è uno dei più grandi hub europei e mondiali del trasporto aereo, scalo di imbarco, sbarco e transito di oltre 220mila passeggeri al giorno. Serve una novantina di compagnie per 180 destinazioni mondiali. Si stima che la chiusura di Heathrow interessi oltre 1.300 voli in uscita e in entrata, secondo Flightradar24. Dopo la chiusura è stata annunciata venerdì mattina presto, 120 aerei che erano stati programmati per arrivare a Heathrow erano in aria. Alcuni sono stati deviati ad aeroporti alternativi, tra cui l'aeroporto di Londra Gatwick, l'aeroporto Schiphol di Amsterdam e l'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, ha detto Flightradar24. Altri sono stati fatti tornare all'aeroporto d’origine.

I voli cancellati da Bologna

Ed è quello che è accaduto al volo BA543 delle 7,35 che sarebbe dovuto decollare dal Marconi, proprio verso Heathrow. Stessa sorte per il volo delle 12,40 (il BA 541). E, dal lato degli arrivi, il BA540 che sarebbe dovuto atterrare al Marconi alle 11,30.

I voli che rischiano di essere cancellati

British opera tutti i giorni tre voli in arrivo e tre in partenza dal Marconi: i voli di andata decollano da Bologna alle 7,35, alle 12,40 e alle 19,20. I voli in arrivo al Marconi sono alle 11,30, alle 18,35 e alle 22,40.

Per ora il volo BA545 in partenza alle 19,20 non è ancora stato ufficialmente cancellato, così come quelli in arrivo delle 18,35 (BA542) e alle 22,40 (BA544). Ma se la situazione a Heathrow non migliorerà drasticamente e velocemente, anche questi voli subiranno la stessa sorte di quelli mattutini: canceled, ossia cancellato. Conviene dunque tenersi informati sul sito del Marconi, anche sulla pagina di arrivi e partenze in tempo reale.

Bologna e gli altri scali londinesi

Dopo lo stop dei voli dal Marconi a Gatwick di Easyjet di alcuni mesi fa, il Marconi è ora collegato a tre scali londinesi: Heathrow (con British), Luton e Stansted. Questi ultimi due scali sono operati da Ryanair: esistono 10 collegamenti alla settimana per Stansted (oggi i decolli erano programmati alle 13,30 e alle 18,50 e gli atterraggi alle 18,20 e 23,50) e, per ora, su questi voli non sono annunciati ritardi.

Per adesso in orario anche il volo di oggi per Luton (sempre Ryanair): partenza per Londra alle 21, atterraggio da Luton alle 20,35.